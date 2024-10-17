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سانا: "عدوان" جوي إسرائيلي على مدينة اللاذقية الساحلية
أخبار دولية
2024-10-17 | 01:13
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سانا: "عدوان" جوي إسرائيلي على مدينة اللاذقية الساحلية
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" فجر الخميس أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت لأهداف معادية في أجواء اللاذقية، مشيرة إلى أنّ "العدوان الإسرائيلي" أسفر عن اندلاع حرائق عند مدخل المدينة الساحلية.
وقالت سانا في سلسلة أنباء عاجلة "وسائط دفاعنا الجوي تتصدّى لأهداف معادية في أجواء اللاذقية"، مشيرة إلى أنّ "فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على مدخل مدينة اللاذقية".
من جهته، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "غارة إسرائيلية استهدفت مستودعا للسلاح في مدينة اللاذقية". ولاحقا، أكّدت سانا "عودة الهدوء لأجواء مدينة اللاذقية عقب العدوان الإسرائيلي".
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