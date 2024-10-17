مفوض الأونروا يحذّر من "خطر حقيقي" لحدوث مجاعة في غزة

حذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأربعاء من "خطر حقيقي" لحدوث مجاعة في غزة، وذلك غداة إعلان الولايات المتحدة أنها نبّهت إسرائيل إلى ضرورة تحسين توصيل المساعدات إلى القطاع.



وقال فيليب لازاريني خلال مؤتمر صحافي في برلين إن "هناك خطرا حقيقيا اليوم... أن نصير في وضع تكون فيه المجاعة أو سوء التغذية الحاد أمرا محتملا مرة أخرى للأسف"، مشيرا إلى الشتاء القادم وضعف نظم المناعة لدى سكان غزة.



ورسم لازاريني صورة قاتمة للوضع الإنساني في غزة، قائلا إن القطاع "أصبح أشبه بأرض مقفرة، أود أن أقول إنها غير صالحة للعيش تقريبا".



وفي ما يتعلق بإيصال المساعدات إلى غزة، قال المفوض العام للأونروا إنه "خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية لم تدخل أي قافلة إلى الشمال باستثناء أمس". وتابع "هناك انخفاض كبير في القوافل في الجنوب بمعدل يتراوح بين خمسين إلى ستين فقط لمليوني شخص، في حين نقدر أن العدد المطلوب أعلى من ذلك بكثير". وأشار إلى أن القوافل التي تمكنت من الدخول تعرضت للنهب "بسبب الانهيار الكامل للأمن والنظام".



لكنه أكد أنه من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة يمكن "تجنّب" أزمة جوع في غزة إذا تم السماح للقوافل والأغذية بالدخول.