هاريس تؤكد أنّ رئاستها "لن تكون استمرارا" لولاية لبايدن: أمثّل جيلا جديدا من القيادة

أكّدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، المرشّحة الديموقراطية لانتخابات البيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أنّها في حال فازت بالانتخابات فإنّ ولايتها "لن تكون استمرارا" لولاية الرئيس جو بايدن.



وردّا على سؤال بشأن قولها سابقا إنّها لو كانت مكان بايدن لما فعلت أيّ شيء بطريقة مختلفة عمّا فعله، قالت هاريس إنّ "رئاستي لن تكون استمرارا لرئاسة جو بايدن... أنا أمثّل جيلا جديدا من القيادة".