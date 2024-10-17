الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اوستن لغالانت: لضمان سلامة وأمن قوات اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية
أخبار دولية
2024-10-17 | 01:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
اوستن لغالانت: لضمان سلامة وأمن قوات اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية
ناقش وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت العمليات الإسرائيلية في لبنان والوضع الإنساني في غزة، وذلك بعد رسالة وجهتها واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى إسرائيل وحثتها فيها على تحسين الوضع الإنساني في غزة.
وأفاد البنتاغون في بيان بأن اوستن "شجّع حكومة إسرائيل على مواصلة اتخاذ خطوات لمعالجة الوضع الإنساني الملحّ، مع الأخذ في الاعتبار التحرك الأحدث من جانب إسرائيل لزيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة".
أخبار لبنان
أخبار دولية
لغالانت:
لضمان
سلامة
اليونيفيل
والقوات
المسلحة
اللبنانية
التالي
واشنطن تطالب إسرائيل بمساءلة عسكريين متهمين باستخدام مدنيين دروعا بشرية في غزة
هاريس تؤكد أنّ رئاستها "لن تكون استمرارا" لولاية لبايدن: أمثّل جيلا جديدا من القيادة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:23
اليونيفيل: نذكّر الجيش الإسرائيلي وكل الأطراف الفاعلة بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة
أخبار لبنان
14:23
اليونيفيل: نذكّر الجيش الإسرائيلي وكل الأطراف الفاعلة بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة
0
أخبار لبنان
2024-10-14
مجلس الأمن يدعو إلى احترام سلامة وأمن اليونيفيل: للتنفيذ الكامل للقرار 1701
أخبار لبنان
2024-10-14
مجلس الأمن يدعو إلى احترام سلامة وأمن اليونيفيل: للتنفيذ الكامل للقرار 1701
0
أخبار لبنان
2024-10-11
وزير الدفاع الأميركي يحث إسرائيل على ضمان سلامة قوات اليونيفيل في لبنان
أخبار لبنان
2024-10-11
وزير الدفاع الأميركي يحث إسرائيل على ضمان سلامة قوات اليونيفيل في لبنان
0
آخر الأخبار
2024-10-11
وزير الدفاع الأميركي يقول إنه حث نظيره الإسرائيلي في اتصال هاتفي على ضمان سلامة قوات اليونيفيل في لبنان
آخر الأخبار
2024-10-11
وزير الدفاع الأميركي يقول إنه حث نظيره الإسرائيلي في اتصال هاتفي على ضمان سلامة قوات اليونيفيل في لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:02
قائد الحرس الثوري يتوعد إسرائيل بضربة "موجعة" في حال هاجمت أهدافا إيرانية
أخبار دولية
03:02
قائد الحرس الثوري يتوعد إسرائيل بضربة "موجعة" في حال هاجمت أهدافا إيرانية
0
أخبار دولية
01:51
ضربة روسية على شمال غرب سوريا توقع عشرة قتلى و30 جريحا على الأقل
أخبار دولية
01:51
ضربة روسية على شمال غرب سوريا توقع عشرة قتلى و30 جريحا على الأقل
0
أخبار دولية
01:25
واشنطن تطالب إسرائيل بمساءلة عسكريين متهمين باستخدام مدنيين دروعا بشرية في غزة
أخبار دولية
01:25
واشنطن تطالب إسرائيل بمساءلة عسكريين متهمين باستخدام مدنيين دروعا بشرية في غزة
0
أخبار دولية
01:17
هاريس تؤكد أنّ رئاستها "لن تكون استمرارا" لولاية لبايدن: أمثّل جيلا جديدا من القيادة
أخبار دولية
01:17
هاريس تؤكد أنّ رئاستها "لن تكون استمرارا" لولاية لبايدن: أمثّل جيلا جديدا من القيادة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:57
ابي رميا لـ"حوار المرحلة": تربطني مع قائد الجيش علاقة قديمة ومتينة واثمن ادارته للمؤسسة العسكرية وهو لديه المؤهلات التي تخوله لتبوء سدة الرئاسة
آخر الأخبار
13:57
ابي رميا لـ"حوار المرحلة": تربطني مع قائد الجيش علاقة قديمة ومتينة واثمن ادارته للمؤسسة العسكرية وهو لديه المؤهلات التي تخوله لتبوء سدة الرئاسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
تحضيرات مريبة للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل واحتمال الالتفاف على حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:41
تحضيرات مريبة للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل واحتمال الالتفاف على حزب الله
0
آخر الأخبار
01:03
المقاومة الإسلامية في العراق: مهاجمة هدف حيوي في أم الرشراش "إيلات" بالطيران المسيّر
آخر الأخبار
01:03
المقاومة الإسلامية في العراق: مهاجمة هدف حيوي في أم الرشراش "إيلات" بالطيران المسيّر
0
أمن وقضاء
2024-10-12
أدرعي يوجّه تنبيها لسكان هذه البلدات في جنوب لبنان: عليكم مغادرة منازلكم والانتقال فورًا إلى شمال نهر الأولي
أمن وقضاء
2024-10-12
أدرعي يوجّه تنبيها لسكان هذه البلدات في جنوب لبنان: عليكم مغادرة منازلكم والانتقال فورًا إلى شمال نهر الأولي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:26
محاولة تسلل اسرائيلية واستهداف آليات عسكرية في اللبونة- جل العَلَم
تقارير نشرة الاخبار
03:26
محاولة تسلل اسرائيلية واستهداف آليات عسكرية في اللبونة- جل العَلَم
0
أخبار لبنان
14:20
وزارة الأشغال تنظف مجاري مياه الأمطار في الضبيه…
أخبار لبنان
14:20
وزارة الأشغال تنظف مجاري مياه الأمطار في الضبيه…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
حالات "جرب" في عدد من مراكز الإيواء... ولجنة الطوارئ تحضر خطة لتأمين المياه وكل معايير النظافة
تقارير نشرة الاخبار
14:04
حالات "جرب" في عدد من مراكز الإيواء... ولجنة الطوارئ تحضر خطة لتأمين المياه وكل معايير النظافة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"القوات" جزء وازن من المعارضة ولكنها لا تشكل أكثريتها الشعبية
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"القوات" جزء وازن من المعارضة ولكنها لا تشكل أكثريتها الشعبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
قمة روحية جامعة في بكركي... وهذا ما تخللها
تقارير نشرة الاخبار
13:59
قمة روحية جامعة في بكركي... وهذا ما تخللها
0
أخبار دولية
13:55
أسباب الخلاف الإسرائيلي الفرنسي الذي ظهر إلى العلن...
أخبار دولية
13:55
أسباب الخلاف الإسرائيلي الفرنسي الذي ظهر إلى العلن...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
جنبلاط زار بري وميقاتي...
تقارير نشرة الاخبار
13:50
جنبلاط زار بري وميقاتي...
0
أخبار لبنان
13:48
الدفعةُ الرابعة من المساعدات السعودية والشحنةُ الثانية من المساعدات المصرية تصلان الى لبنان
أخبار لبنان
13:48
الدفعةُ الرابعة من المساعدات السعودية والشحنةُ الثانية من المساعدات المصرية تصلان الى لبنان
0
أمن وقضاء
13:46
يوم دام في البقاع... شهداء وجرحى في استهدافات عدة
أمن وقضاء
13:46
يوم دام في البقاع... شهداء وجرحى في استهدافات عدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:57
أدرعي يوجّه إنذارا إلى سكان البقاع ...
أمن وقضاء
02:57
أدرعي يوجّه إنذارا إلى سكان البقاع ...
2
خبر عاجل
13:16
توضيحًا لما تم التداول به عن حديث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط فإن الكلام جاء في سياق سؤال تم توجيهه عن وجود ضمانات لهدنة ما في بيروت ولا معلومات خاصة لدينا عن أي تهديد أو ضمانة لأي منطقة لبنانية
خبر عاجل
13:16
توضيحًا لما تم التداول به عن حديث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط فإن الكلام جاء في سياق سؤال تم توجيهه عن وجود ضمانات لهدنة ما في بيروت ولا معلومات خاصة لدينا عن أي تهديد أو ضمانة لأي منطقة لبنانية
3
خبر عاجل
13:37
الخارجية الأميركية ردًا على سؤال عن ضربة إسرائيلية على قرية لبنانية: واشنطن لا تريد تدمير قرى بأكملها ومنازل المدنيين
خبر عاجل
13:37
الخارجية الأميركية ردًا على سؤال عن ضربة إسرائيلية على قرية لبنانية: واشنطن لا تريد تدمير قرى بأكملها ومنازل المدنيين
4
أخبار لبنان
05:12
أدرعي ينشر فيديوهات لهجمات سلاح البحرية بتعاون مع قوات الفرقة 146 في جنوب لبنان
أخبار لبنان
05:12
أدرعي ينشر فيديوهات لهجمات سلاح البحرية بتعاون مع قوات الفرقة 146 في جنوب لبنان
5
خبر عاجل
10:48
أدرعي: الجيش الاسرائيلي قضى على قائد منطقة قانا في حزب الله
خبر عاجل
10:48
أدرعي: الجيش الاسرائيلي قضى على قائد منطقة قانا في حزب الله
6
خبر عاجل
04:45
هيئة البث الإسرائيلية: أسر 4 بينهم قائد من قوة الرضوان التابعة لحزب الله
خبر عاجل
04:45
هيئة البث الإسرائيلية: أسر 4 بينهم قائد من قوة الرضوان التابعة لحزب الله
7
خبر عاجل
10:29
رويترز: الولايات المتحدة تصدر عقوبات جديدة متعلقة بـ"حزب الله"
خبر عاجل
10:29
رويترز: الولايات المتحدة تصدر عقوبات جديدة متعلقة بـ"حزب الله"
8
خبر عاجل
03:46
الطيران الإسرائيلي شنّ عدوانًا جويًا عنيفًا على بلدة النبطية التحتا بأكثر من 7 غارات مستهدفًا خلية الازمة في بلدية النبطية
خبر عاجل
03:46
الطيران الإسرائيلي شنّ عدوانًا جويًا عنيفًا على بلدة النبطية التحتا بأكثر من 7 غارات مستهدفًا خلية الازمة في بلدية النبطية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More