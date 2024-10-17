قائد الحرس الثوري يتوعد إسرائيل بضربة "موجعة" في حال هاجمت أهدافا إيرانية

توعد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إسرائيل الخميس بضربة "موجعة" في حال هاجمت أهدافا إيرانية.



وحذر سلامي قائلا، "إن ارتكبتم خطأ وهاجمتم أهدافا لنا في المنطقة أو في إيران فسنوجه مجددا ضربة موجعة لكم". وأتى كلامه خلال مراسم تشييع الجنرال الإيراني في الحرس الثوري عباس نيلفوروشان.