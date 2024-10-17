شولتس: ألمانيا ستواصل مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها من خلال إمدادها بالأسلحة

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن ألمانيا ستواصل مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها من خلال إمدادها بالأسلحة، معتبرا أنه على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي.



واشار شولتس، على هامش قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، إلى أن حل الدولتين هو الهدف النهائي.



ورأى أنه "من الواضح أن دعم إسرائيل يعني أيضا أننا نضمن دوما قدرة إسرائيل الدفاعية، على سبيل المثال من خلال توريد المعدات العسكرية أو الأسلحة".