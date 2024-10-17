روسيا تعلن سيطرتها على بلدة جديدة في شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي الخميس السيطرة على بلدة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا حيث يواصل تقدمه بوجه قوات أوكرانية أقل عديدا وقوة نار.



وأفادت وزارة الدفاع أن قوات الكرملين سيطرة على بلدة ماكسيميليانيفكا قرب مدينة كوراخوف الواقعة إلى جنوب بوكروفسك، المركز اللوجستي الهام للجيش الأوكراني.