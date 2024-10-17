بايدن يتوجه إلى ألمانيا لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا والشرق الأوسط

يتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى برلين اليوم الخميس في زيارة سريعة لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا مع زعماء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في الوقت الذي تحث فيه كييف حلفاءها الغربيين على اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء القتال.



ومن المتوقع أن يكون الصراع المتنامي بوتيرة سريعة في الشرق الأوسط على رأس جدول أعمال المحادثات بين الزعماء مع تعثر الجهود الدبلوماسية لوقف القتال.



ومن المقرر أن يصل بايدن إلى برلين في ساعة متأخرة من اليوم الخميس ليعقد محادثات ثنائية مع نظيره الألماني والمستشار أولاف شولتس قبل اجتماع مزمع مع ما يسمى "بالرباعية الأوروبية" بعد الظهر.



