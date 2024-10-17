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هيومن رايتس ووتش: على إسرائيل وقف حملتها الهجومية ضد "الأونروا"
أخبار دولية
2024-10-17 | 06:16
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هيومن رايتس ووتش: على إسرائيل وقف حملتها الهجومية ضد "الأونروا"
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية السلطات الإسرائيلية بوقف "حملتها التدميرية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونرو".
وقالت في بيان لها اليوم ، نقلته "روسيا اليوم" : "إن على إسرائيل سحب التشريع المقترح في الكنيست الذي يهدف إلى منع أهم وكالة إغاثة أممية للاجئين الفلسطينيين من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
أضافت: "أن التشريع المقترح سيقوض قدرة أونروا الإقليمية على تقديم المساعدات الإنسانية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، وسيهدد المساعدات المقدمة لغزة" ، مشيرة إلى "استشهاد 226 من موظفي الوكالة في قطاع غزة منذ تشرين الاول 2023".
وشددت المنظمة الدولية على أنه "ينبغي على إسرائيل السماح للأونروا وباقي الوكالات الإنسانية بالقيام بعملها في غزة حيث يواجه السكان المجاعة بسبب استخدام السلطات الإسرائيلية للتجويع كسلاح حرب".
وأشارت إلى أن "استخدام سلاح التجويع جريمة حرب ينبغي للحكومات بما في ذلك الولايات المتحدة التي لم تستأنف بعد تمويلها للأونروا، دعم الأونروا علنا وتمويلها بالكامل ومطالبة إسرائيل بسحب مشروع قانونها".
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