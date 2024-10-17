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الحوثيون: الضربات الأميركية في اليمن "لن تمرّ بدون ردّ"

أخبار دولية
2024-10-17 | 07:01
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الحوثيون: الضربات الأميركية في اليمن &quot;لن تمرّ بدون ردّ&quot;
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الحوثيون: الضربات الأميركية في اليمن "لن تمرّ بدون ردّ"

هدّد الحوثيون اليوم بأنّ "الضربات الأميركية التي استهدفت فجرا مواقع تابعة لهم في مناطق سيطرتهم في اليمن "لن تمرّ بدون ردّ"، مؤكدين أن الغارات لن تثنيهم عن "مساندة غزة وفلسطين".

وجاء في بيان للمكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اوردته "فرانس برس": "نؤكد أن العدوان الأميركي لن يمر دون ردّ".

وأضاف البيان: "الغارات العدوانية الأميركية لن تثني اليمن عن مواصلة دعمه ومساندته لغزة ولبنان في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية المدعومة أميركيا".

أخبار دولية

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