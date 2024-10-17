شهداء وعشرات المصابين في قصف مدرسة بمخيم جباليا

كشف المسؤول بوزارة الصحة في غزة مدحت عباس لرويترز إن 19 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال استشهدوا اليوم الخميس بعد أن أصابت غارة إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة.



وأضاف أن العشرات أصيبوا أيضا في الغارة قائلا "لا توجد مياه لإطفاء الحريق. لا يوجد شيء.".

بدورها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" بأن الاحتلال قصف مدرسة أبو حسين الابتدائية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع.



وأشارت إلى ان النيران اندلعت في خيام النازحين الموجودة في باحة المدرسة نتيجة قصف الاحتلال.



ولفتت إلى أن الشهداء والجرحى نُقلوا إلى مستشفيي كمال عدوان والعودة شمال قطاع غزة.



