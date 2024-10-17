استشهاد فلسطينية برصاص إسرائيليّ خلال قطفها الزيتون في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينية برصاص إسرائيليّ، خلال قطفها الزيتون، قرب مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.



وأكّد البيان "استشهاد المواطنة حنان عبد الرحمن ابو سلامة (57 عاما) برصاص الاحتلال في قرية فقوعة".



وقال الجيش الاسرائيليّ إنّه يبحث في تفاصيل الحادثة، في رده على سؤال لوكالة فرانس.



وقال منير بركات الذي يعمل محاسبا في المجلس القروي في البلدة لوكالة فرانس إنه بحسب شهادات جمعها المجلس، وصل "إسرائيلي بلباس عسكري الى المكان بسيارة واطلق حوالى عشر رصاصات باتجاه عائلة ابو سلامة التي كانت تقطف الزيتون في أرضها التي تبعد حوالى 200-250 مترا من جدار فاصل تقيمه اسرائيل في تلك المنطقة".



وأكّد بركات أنّ المجلس القرويّ سمح بالتنسيق مع الجهات المعنية لأهالي القرية بقطف الزيتون.



وأوضح أنّ المجلس قام قبل أيام بنشر دعوة لسكان القرية بالتوجه الى أراضيهم الزراعية لقطف الزيتون بناء على تنسيق مسبق مع الجهات المختصة".



وبدأ الفلسطينينون في هذه الأيام موسم قطف الزيتون الذي يعتبر مهما بالنسبة لهم.