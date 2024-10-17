بريطانيا ترفع مستوى خطورة تفشي إنفلونزا الطيور إلى المتوسط

أعلنت الحكومة البريطانية في تحديث نشرته على موقعها الإلكتروني أن البلاد رفعت اليوم الخميس مستوى خطورة تفشي إنفلونزا الطيور إلى المتوسط من المنخفض، وذلك بعد رصد الفيروس في عدد من الطيور البرية خلال الخريف.



وينتقل الفيروس بشكل متزايد إلى الثدييات مما يثير مخاوف من إصابة البشر به.



وشهدت بريطانيا على مر السنين عدة موجات من تفشي إنفلونزا الطيور من بينها واحدة عام 2021 وصفت بأنها الأوسع نطاقا على الإطلاق في البلاد.