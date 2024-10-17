موسكو تحذر إسرائيل من توجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله اليوم الخميس إن موسكو تحذر إسرائيل من توجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية.

