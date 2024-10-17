أدرعي: القضاء في غزة على ثلاثة مخربين واحتمال أن يكون أحدهم السنوار

#عاجل خلال نشاط لقوات جيش الدفاع في قطاع غزة تم القضاء على ثلاثة مخربين. يفحص كل من جيش الدفاع وجهاز الشاباك الاحتمال بان أحد المخربين الذين قضي عليهم هو المدعو يحيي السنوار. في هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائيًا من هوية المخربين.
في المبنى الذي قضي داخله على المخربين لا توجد… pic.twitter.com/KvaC6isCAq
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 17, 2024
#عاجل خلال نشاط لقوات جيش الدفاع في قطاع غزة تم القضاء على ثلاثة مخربين. يفحص كل من جيش الدفاع وجهاز الشاباك الاحتمال بان أحد المخربين الذين قضي عليهم هو المدعو يحيي السنوار. في هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائيًا من هوية المخربين.
في المبنى الذي قضي داخله على المخربين لا توجد… pic.twitter.com/KvaC6isCAq