أدرعي: القضاء في غزة على ثلاثة مخربين واحتمال أن يكون أحدهم السنوار

#عاجل خلال نشاط لقوات جيش الدفاع في قطاع غزة تم القضاء على ثلاثة مخربين. يفحص كل من جيش الدفاع وجهاز الشاباك الاحتمال بان أحد المخربين الذين قضي عليهم هو المدعو يحيي السنوار. في هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائيًا من هوية المخربين.



في المبنى الذي قضي داخله على المخربين لا توجد… pic.twitter.com/KvaC6isCAq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 17, 2024

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي على اكس:"خلال نشاط للجيش الاسرائيليّ في قطاع غزة تم القضاء على ثلاثة مخربين. يفحص كل من الجيش وجهاز الشاباك الاحتمال بان أحد المخربين الذين قضي عليهم هو المدعو يحيي السنوار. في هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائيًا من هوية المخربين.في المبنى الذي قضي داخله على المخربين لا توجد مؤشرات عن وجود مختطفين في المنطقة حيث تواصل قوات جيش الدفاع والشاباك العمل في الميدان تحت إجراءات الحذر المطلوبة."