غالانت لأعداء إسرائيل: سنطاردكم ونقضي عليكم

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أن الدولة العبرية "ستطارد" أعداءها "وتقضي عليهم"، بعد إعلان الجيش أنه يتحقق من مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار في عملية بقطاع غزة.



وكتب غالانت عبر منصة إكس "لا يمكن لأعدائنا أن يختبئوا، سنطاردهم ونقضي عليهم".