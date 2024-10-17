مصدر أمني إسرائيلي: الجيش يجري فحصا للحمض النووي على جثة للتأكد من أنه السنوار

أعلن مصدر أمني إسرائيلي لوكالة فرانس برس أن الجيش يجري اختبارات الحمض النووي على جثة أحد المسلحين للتأكد إن كانت عائدة لزعيم حركة حماس يحيى السنوار.



وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام بشأن هذه القضية: "يجري الجيش الإسرائيلي اختبارات الحمض النووي على جثة أحد المسلحين للتأكد إن كانت جثة السنوار".