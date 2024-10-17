مسؤولان: حكومة إسرائيل الأمنية أبلغت بأن السنوار قتل على الأرجح

كشف مسؤولان مطلعان اليوم الخميس أن أعضاء مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أُبلغوا بأن زعيم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار قُتل على الأرجح.



كما نقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) وموقع إن12 الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن السنوار مات.



وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق من اليوم الخميس إنه يتحقق من احتمال مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، بعد عملية في قطاع غزة قال الجيش إنها استهدفت ثلاثة مسلحين.



وذكر الجيش الإسرائيلي حينئذ في بيان "في هذه المرحلة، لا يمكن تأكيد هوية الإرهابيين".



وأضاف أنه لم يكن هناك دلالات على وجود رهائن في المبنى الذي قُتل فيه المسلحون الثلاثة.



ولم يصدر تعليق بعد عن حماس.



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الواقعة حدثت خلال عملية برية دقيقة في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وقتلت خلالها القوات الإسرائيلية ثلاثة مسلحين وأخذت جثثهم.



وأضاف أن الأدلة البصرية ترجح أن أحد القتلى الثلاثة هو السنوار وأن فحوص الحمض النووي جارية. وتملك إسرائيل عينات من حمض السنوار النووي خلال فترة سجنه في إسرائيل.



