مقتل عشرات المهاجرين الأفغان أثناء محاولتهم دخول إيران

أفادت منظمة حقوقية إيرانية ووسائل إعلام محلية إلكترونية بمقتل وإصابة عشرات المهاجرين الأفغان برصاص قوات الأمن الإيرانية أثناء محاولتهم دخول إيران من باكستان، فيما دعت منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة الخميس إلى إلى إجراء تحقيق مستقل.



ووفق تقارير نشرتها مواقع إعلامية إيرانية، فتحت قوات الأمن الإيرانية النار على مجموعة من الأفغان الذين كانوا يحاولون عبور الحدود الأحد من باكستان إلى محافظة سيستان-بلوشستان الإيرانية (جنوب شرق).



وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جثثا لشبان مضرجة بالدماء على طول طريق، وقالت منظمة "حال وش" الحقوقية البلوشية إن نحو 260 شخصا قتلوا، وهي حصيلة لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل. ولم تتحدث وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية عن الواقعة.



من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية بـ"إجراء تحقيق سريع وشفاف ومستقل في هذا الاستخدام غير القانوني للقوة"، واصفة التقارير بأنها "مروعة".



وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت عبر منصة إكس إنه "قلق للغاية" وحث السلطات على "التحقيق بشفافية".



كذلك، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بإيران ماي ساتو إلى إجراء تحقيق.