بايدن تلقى إحاطة بشأن تحقق إسرائيل من مقتل السنوار

تلقى الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس إحاطة على متن الطائرة الرئاسية التي تنقله الى ألمانيا، بشأن إعلان إسرائيل أنها تتحقق من احتمال مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار خلال عملية عسكرية في قطاع غزة، وفق مسؤول أميركي.



وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إنه تمّ إطلاع بايدن على هذه التطورات وهو في طريقه الى برلين لإجراء محادثات مع زعماء أوروبيين بشأن الحرب في أوكرانيا والأزمة في الشرق الأوسط.