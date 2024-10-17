الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل السنوار

أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه قتل يحيى السنوار قائد حركة حماس في عملية بجنوب قطاع غزة أمس الأربعاء.



وأضاف البيان أنه "بعد استكمال عملية التعرف على الجثة، يمكن التأكيد على أنه تم تصفية يحيى السنوار".