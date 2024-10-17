مكالمة بين أوستن وغالانت

أكّد مسؤول أميركيّ أنّ وزير الدفاع لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيليّ يوآف غالانت.



وكشف المسؤول عن المكالمة، بعد لحظات من إعلان وزير الخارجية الإسرائيليّ يسرائيل كاتس مقتل زعيم حماس يحيى السنوار.