وزير الخارجية الإسرائيلي: مقتل السنوار "فرصة" للإفراج عن الرهائن

رأى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أنّ مقتل زعيم حماس يحيى السنوار على أيدي القوات الإسرائيلية في جنوب غزة، يمثّل "فرصة" للإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم السابع من تشرين الأول 2007.



وقال كاتس في بيان إنّ "القضاء على السنوار يشكّل فرصة للتحرير الفوري للرهائن ويمهّد الطريق لتغيير عميق في غزة: من دون حماس ومن دون سيطرة إيران".