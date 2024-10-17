نتنياهو: إسرائيل ستواصل حربها في غزة حتى إعادة الرهائن

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، يقدم فرصة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، لكنه حذر من أن الحرب في قطاع غزة لم تنته بعد وأن إسرائيل ستواصل الحرب حتى إعادة الرهائن.



وقال نتنياهو في بيان مصور مسجل: "اليوم قمنا بتسوية الحساب. اليوم تعرض الشر لضربة لكن مهمتنا لم تكتمل بعد. إلى عائلات الرهائن الأعزاء أقول: هذه لحظة مهمة في الحرب. سنواصل بكل قوتنا حتى يعود جميع أحبائكم، أحبائنا، إلى ديارهم".