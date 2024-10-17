منتدى الرهائن الإسرائيلي: مقتل السنوار من شأنه أن يساعد في "تأمين" إطلاق الرهائن

رحب منتدى الرهائن الإسرائيليين بمقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار، داعيا إلى اغتنام "هذا الإنجاز الكبير لتأمين" إطلاق الرهائن المحتجزين في غزة.



وقال المنتدى إنه "يرحب" بمقتل يحيى السنوار و"يحضّ على الاستفادة من هذا الإنجاز الكبير لتأمين عودة الرهائن".