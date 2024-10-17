برلين تطالب "حماس" إثر مقتل السنوار بإطلاق الرهائن

رحّبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بمقتل زعيم حماس يحيى السنوار "القاتل الوحشي".



وطالبت الحركة الفلسطينية بـ"الإفراج فورا عن جميع الرهائن وإلقاء أسلحتها".



وقالت بيربوك في بيان إنّ "السنوار كان قاتلا وحشيا وإرهابيا أراد تدمير إسرائيل وشعبها. بصفته المحرض على إرهاب السابع من تشرين الأول، تسبّب بمقتل الآلاف وبمعاناة لا توصف للمنطقة بأكملها".



وشدّد على أنّ "معاناة سكّان غزة يجب أن تنتهي أخيرًا".