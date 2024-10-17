معلومات الـLBCI: مشعل بات رئيس حماس بالوكالة والمعنيّ بالتواصل في ملف المفاوضات والاسرى

أكّدت معلومات الـLBCI أنّ قيادة "حماس" أبلغت المسؤولين الأتراك والقطريين والمِصريين أنّ رئيس مكتبها السياسيّ يحيى السنوار اغتيل في عملية تل السلطان وأنّ الأمور بعد اغتياله لن تكون سهلة في عملية تبادل الأسرى وإيقاف الحرب وأن المفاوضات ستصبح معقدة.



وأفادت المعلومات ذاتها بأنّ رئيس "حماس" في الخارج خالد مشعل بات رئيس الحركة بالوكالة وهو بات المعنيّ بالتواصل مع الأطراف الفاعلة في ملف المفاوضات والاسرى.



كما أفادت بأنّ اغتيال السنوار وتداعياته تم مناقشتها على المفاوضات وإمكانية وقف إطلاق النار في المستقبل القريب خلال الاتصال بين وزير الخارجية الاميركي أنطوني بلينكن ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.