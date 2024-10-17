هاريس: العدالة تحققت والسنوار كان مسؤولًا عن قتل آلاف الأبرياء

اعتبرت نائبة الرئيس الأميركيّ كاملا هاريس أنّ اغتيال رئيس المكتب السياسيّ لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار على يد إسرائيل هو خطوة للأمام فيما يتعلق بالقضاء على التهديد الذي تمثله حماس على إسرائيل.



وقالت هاريس للصحافيين في ميلووكي في ولاية ويسكونسن: "لقد تحققت العدالة والسنوار كان مسؤولًا عن قتل آلاف الأبرياء، ومن بينهم ضحايا السابع من تشرين الأوّل والرهائن الذين قتلوا في غزة."

