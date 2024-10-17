أشاد رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ هرتسي هاليفي، باغتيال زعيم حماس يحيى السنوار، وتعهد بمواصلة القتال حتى إطلاق الرهائن وأسر "جميع" المسلحين المتورطين في هجوم السابع من تشرين الأول.وأكّد هاليفي في بيان بعد زيارة الموقع في جنوب قطاع غزة حيث اغتيل السنوار "قمنا بتصفية الحساب مع السنوار، المسؤول عن ذلك اليوم الصعب للغاية قبل عام".وقال: "لن نتوقف حتى نلقي القبض على جميع الإرهابيين المتورطين في مجزرة السابع من تشرين الاول، ونعيد جميع الرهائن إلى ديارهم".