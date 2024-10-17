أدرعي ينشر فيديو للحظة القضاء على السنوار

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي رصد أمس في حي تل السلطان ثلاثة مسلحين يفرون من بيت إلى آخر في محاولة للهرب.



وقال عبر موقع "إكس": الجيش بادر الى الاشتباك معهم المسلحين".



وأضاف: "فر يحيى السنوار بمفرده إلى أحد المباني، حيث قام الجيش بمسح المنطقة باستخدام مسيرة درون".



وتابع: "في لحظاته الأخيرة شوهد السنوار وهو ملثم يلقي لوحًا خشبيًا نحو الدرون. وبعد تحديده كمخرب داخل المبنى، أطلقنا النار على المبنى وقمنا بعملية تمشيط. وجدناه مرتديًا سترة واقية ومعه مسدس و40 ألف شيكل".