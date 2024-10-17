ماكرون يطالب بالافراج عن "كل الرهائن" المحتجزين لدى حماس بعد مقتل السنوار

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالإفراج عن "كل الرهائن" المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قتل زعيم الحركة الفلسطينية يحيى السنوار.



وقال ماكرون عبر منصة "إكس": "كان يحيى السنوار المسؤول الرئيسي عن الهجمات الإرهابية والأفعال الهمجية في السابع من تشرين الأول"، مضيفا "في هذا اليوم، أفكر بعاطفة بالضحايا، وبينهم 48 من مواطنينا، وأقاربهم. فرنسا تطالب بتحرير كل الرهائن الذين ما زالت حماس تحتجزهم".



من جهته، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أنّ مقتل السنوار يوجّه "ضربة قاصمة لحماس" وفي الوقت ذاته "صفحة تطوى ويجب أن تطوى في الحرب في غزة".



وقال بارو لقناة "أل سي إي" الفرنسية: "هذه صفحة يجب أن تطوى من أجل المنطقة، من أجل طريقها نحو السلام"، مشيرا الى أنها فرصة "فريدة لأنّ يحيى السنوار كان عقبة أمام السلام".



