أكسيوس: بلينكن يعتزم زيارة الشرق الأوسط لمناقشة اتفاق بشأن غزة

أفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يخطط للسفر إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة لمناقشة سبل الدفع باتجاه اتفاق بشأن إطلاق الرهائن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار.