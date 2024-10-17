فون دير لايين تعتبر أن مقتل السنوار "يضعف كثيرا" حركة حماس

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنّ مقتل يحيى السنوار الذي تقول إسرائيل إنّه مهندس الهجوم الذي شنّته حماس على أراضيها في 7 تشرين الأول 2023 "يُضعف كثيرا" الحركة الفلسطينية.



وقالت فون دير لايين في ختام قمة أوروبية في بروكسل إنّ "السنوار كان زعيم منظمة إرهابية، منظمة حماس الإرهابية... ممّا لا شكّ فيه أنّ مقتله يُضعف كثيرا حماس".

