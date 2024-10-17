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روما: مقتل السنوار يدشّن" مرحلة جديدة"

أخبار دولية
2024-10-17 | 16:47
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روما: مقتل السنوار يدشّن&quot; مرحلة جديدة&quot;
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روما: مقتل السنوار يدشّن" مرحلة جديدة"

اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنّ مقتل يحيى السنوار "المسؤول الأول" عن هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول، يدشّن "مرحلة جديدة" في الشرق الأوسط.
     
وقالت ميلوني في بيان: "بمقتل يحيى السنوار، لم يعد المسؤول الأول عن مجزرة السابع من تشرين الأول موجودا. أنا على قناعة بأنه يجب أن ندشّن مرحلة جديدة: حان الوقت لأن يتمّ تحرير الرهائن، لأن يتم الإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار، ولأن تبدأ إعادة إعمار قطاع غزة".

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