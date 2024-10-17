بايدن ونتنياهو اتفقا بعد مقتل السنوار على السعي لاتفاق بشأن الرهائن

اتفق الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على العمل للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بعد إعلان الدولة العبرية أنها قتلت زعيم حماس يحيى السنوار، بحسب مكتب رئيس الوزراء.



وأشار المكتب في بيان الى أن بايدن اتصل بنتنياهو "وهنّأه على اغتيال يحيى السنوار"، مضيفا: "اتفق الزعيمان على وجود فرصة للعمل على إطلاق الرهائن، وبأنهما سيعملان معا لتحقيق هذا الهدف".