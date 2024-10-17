وزير الدفاع الأميركي: مقتل السنوار يوفر فرصة لإنهاء "حرب مروعة" في غزة

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار إنجاز كبير يمثل فرصة استثنائية لإنهاء "هذه الحرب المروعة" بين إسرائيل وحماس.



وقال أوستن في بيان: "يوفر مقتل السنوار أيضا فرصة استثنائية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب المروعة والسماح للإسرائيليين بالعودة بأمان إلى ديارهم في جنوب إسرائيل، والمسارعة بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة في غزة وتوفير الراحة والأمل للفلسطينيين الذين تحملوا الكثير في ظل حكم حماس القمعي".