الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الدفاع الأميركي: مقتل السنوار يوفر فرصة لإنهاء "حرب مروعة" في غزة
أخبار دولية
2024-10-17 | 16:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الدفاع الأميركي: مقتل السنوار يوفر فرصة لإنهاء "حرب مروعة" في غزة
أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار إنجاز كبير يمثل فرصة استثنائية لإنهاء "هذه الحرب المروعة" بين إسرائيل وحماس.
وقال أوستن في بيان: "يوفر مقتل السنوار أيضا فرصة استثنائية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب المروعة والسماح للإسرائيليين بالعودة بأمان إلى ديارهم في جنوب إسرائيل، والمسارعة بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة في غزة وتوفير الراحة والأمل للفلسطينيين الذين تحملوا الكثير في ظل حكم حماس القمعي".
آخر الأخبار
أخبار دولية
الدفاع
الأميركي:
السنوار
لإنهاء
"حرب
مروعة"
التالي
السيسي يلتقي وزير الخارجية الإيراني..."لتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان"
شولتس: ألمانيا ستواصل مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها من خلال إمدادها بالأسلحة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:19
وزير الخارجية الإسرائيلي: مقتل السنوار "فرصة" للإفراج عن الرهائن
أخبار دولية
13:19
وزير الخارجية الإسرائيلي: مقتل السنوار "فرصة" للإفراج عن الرهائن
0
آخر الأخبار
12:52
مسؤول أميركي: وزير الدفاع الأميركي تحدث مع نظيره الإسرائيلي وسط تقارير عن مقتل السنوار
آخر الأخبار
12:52
مسؤول أميركي: وزير الدفاع الأميركي تحدث مع نظيره الإسرائيلي وسط تقارير عن مقتل السنوار
0
أخبار دولية
2024-08-06
وزير الدفاع الأميركي: "لن نتسامح" مع أيّ هجوم على قواتنا في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2024-08-06
وزير الدفاع الأميركي: "لن نتسامح" مع أيّ هجوم على قواتنا في الشرق الأوسط
0
آخر الأخبار
2024-07-29
وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأميركي: الهجوم الصاروخي على الجولان "تصعيد كبير" وحزب الله سيتحمل المسؤولية
آخر الأخبار
2024-07-29
وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأميركي: الهجوم الصاروخي على الجولان "تصعيد كبير" وحزب الله سيتحمل المسؤولية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:21
ماكرون اتهم بعض وزرائه بالافتقار إلى الاحترافية وبنشر معلومات كاذبة
أخبار دولية
01:21
ماكرون اتهم بعض وزرائه بالافتقار إلى الاحترافية وبنشر معلومات كاذبة
0
أخبار دولية
01:15
بايدن يصل إلى برلين في آخر زيارة رسمية
أخبار دولية
01:15
بايدن يصل إلى برلين في آخر زيارة رسمية
0
أخبار دولية
01:13
البعثة الإيرانية بالأمم المتحدة: "روح المقاومة ستتعزز" بعد مقتل السنوار
أخبار دولية
01:13
البعثة الإيرانية بالأمم المتحدة: "روح المقاومة ستتعزز" بعد مقتل السنوار
0
أخبار دولية
01:10
عقوبات أميركية على شركتين صينيتين لإنتاجهما مسيّرات تستخدمها روسيا في أوكرانيا
أخبار دولية
01:10
عقوبات أميركية على شركتين صينيتين لإنتاجهما مسيّرات تستخدمها روسيا في أوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-11
حوالي 1500 سوري يعبرون المصنع يوميا... وهذه هي الطرق
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-11
حوالي 1500 سوري يعبرون المصنع يوميا... وهذه هي الطرق
0
أخبار لبنان
08:26
أدرعي إلى سكان منطقة حاروف: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا
أخبار لبنان
08:26
أدرعي إلى سكان منطقة حاروف: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا
0
فنّ
03:19
"رجعني علبنان"... رسالة مؤثرة من سليم عساف في ظل تصاعد الأوضاع الخطيرة
فنّ
03:19
"رجعني علبنان"... رسالة مؤثرة من سليم عساف في ظل تصاعد الأوضاع الخطيرة
0
أخبار دولية
07:01
الحوثيون: الضربات الأميركية في اليمن "لن تمرّ بدون ردّ"
أخبار دولية
07:01
الحوثيون: الضربات الأميركية في اليمن "لن تمرّ بدون ردّ"
بالفيديو
d-none hideMe
0
خبر عاجل
14:35
مشاهد من الغارات الإسرائيلية المسائية التي استهدفت الوردانية
خبر عاجل
14:35
مشاهد من الغارات الإسرائيلية المسائية التي استهدفت الوردانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
في معمل الشيخة امال مونة حاصبيا تعطي الخيرات
تقارير نشرة الاخبار
13:57
في معمل الشيخة امال مونة حاصبيا تعطي الخيرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
دول البريكس في مواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية بصراع على السلطة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
دول البريكس في مواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية بصراع على السلطة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
العراق فتح أبوابه للبنانيين.. والعراقيون يخافون توطينهم!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
العراق فتح أبوابه للبنانيين.. والعراقيون يخافون توطينهم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من صيدا صرخة نازحين بحاجة الى عناية خاصة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من صيدا صرخة نازحين بحاجة الى عناية خاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حل نقص المياه في مراكز اللجوء… لدى وزارة المال!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حل نقص المياه في مراكز اللجوء… لدى وزارة المال!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تطور في الموقف الأميركيّ حيال العدوان الاسرائيليّ على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تطور في الموقف الأميركيّ حيال العدوان الاسرائيليّ على لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ايران في مِصر للمرة الأولى منذ سنوات
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ايران في مِصر للمرة الأولى منذ سنوات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
صور تظهر حجم الدمار في بلدة عيتا الشعب... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:25
صور تظهر حجم الدمار في بلدة عيتا الشعب... اليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:48
حقيقة أسر "حزب الله" لجنود إسرائيليين
أخبار لبنان
07:48
حقيقة أسر "حزب الله" لجنود إسرائيليين
2
أخبار دولية
16:19
أدرعي ينشر فيديو للحظة القضاء على السنوار
أخبار دولية
16:19
أدرعي ينشر فيديو للحظة القضاء على السنوار
3
أمن وقضاء
02:57
أدرعي يوجّه إنذارا إلى سكان البقاع ...
أمن وقضاء
02:57
أدرعي يوجّه إنذارا إلى سكان البقاع ...
4
خبر عاجل
14:51
معلومات للـLBCI: قيادة "حماس" أبلغت المسؤولين الأتراك والقطريين والمِصريين أنّ رئيس مكتبها السياسيّ يحيى السنوار اغتيل في عملية تل السلطان وأنّ الأمور بعد اغتياله لن تكون سهلة في عملية تبادل الأسرى وإيقاف الحرب وأن المفاوضات ستصبح معقدة
خبر عاجل
14:51
معلومات للـLBCI: قيادة "حماس" أبلغت المسؤولين الأتراك والقطريين والمِصريين أنّ رئيس مكتبها السياسيّ يحيى السنوار اغتيل في عملية تل السلطان وأنّ الأمور بعد اغتياله لن تكون سهلة في عملية تبادل الأسرى وإيقاف الحرب وأن المفاوضات ستصبح معقدة
5
خبر عاجل
12:51
انذار جديد وعاجل من ادرعي الى سكان البقاع
خبر عاجل
12:51
انذار جديد وعاجل من ادرعي الى سكان البقاع
6
خبر عاجل
17:21
بيان لغرفة عمليات المقاومة الإسلامية: انتقالنا إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع العدو
خبر عاجل
17:21
بيان لغرفة عمليات المقاومة الإسلامية: انتقالنا إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع العدو
7
أخبار لبنان
09:37
أدرعي إلى سكان منطقة الوردانية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا
أخبار لبنان
09:37
أدرعي إلى سكان منطقة الوردانية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا
8
خبر عاجل
12:28
الجامعة اللبنانية حددت مواعيد استئناف الدراسة
خبر عاجل
12:28
الجامعة اللبنانية حددت مواعيد استئناف الدراسة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More