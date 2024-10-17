الخارجية الأميركية: واشنطن ستطرح مقترحا للهدنة في غزة بعد مقتل السنوار

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر ان واشنطن تريد استئناف المحادثات بشأن مقترح لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن في قطاع غزة بعد مقتل يحيى السنوار زعيم حركة حماس.



ووصف ميلر مقتل السنوار بأنه "حدث مزلزل".



وقال ميلر في إفادة صحفية دورية إن السنوار كان "العقبة الرئيسية" أمام التوصل إلى نهاية للحرب التي بدأت اندلعت بعد هجوم شنته حماس على جنوب إسرائيل ويُعتقد أن السنوار هو من خطط له. وتسبب الهجوم في مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة.



وأوضح أن إدارة الرئيس جو بايدن عملت دون جدوى لعدة أشهر مع الوسطاء من قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق يُفضي إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس في الهجوم قبل أكثر من عام بقليل.



وأضاف ميلر أن السنوار رفض التفاوض تماما في الأسابيع القليلة الماضية.



وتابع: "من الواضح أن هذه العقبة أزيلت. لا يمكنني أن أتوقع أن هذا يعني أن من سيحل محل السنوار، سيوافق على وقف إطلاق النار، لكن مقتله يزيل ما كان في الأشهر الماضية عقبة رئيسية أمام التوصل إلى وقف إطلاق النار".



ولفت ميلر الى أن واشنطن "ستضاعف" جهودها وتحاول إعطاء دفعة لاتفاق وقف إطلاق النار "المقترح منذ بعض الوقت"، دون الخوض في تفاصيل الاقتراح.



