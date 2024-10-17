بوريل: السنوار كان عقبة أمام وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ان زعيم حركة حماس يحيى السنوار"كان عقبة أمام وقف إطلاق النار المُلح والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن".



وأضاف عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "يحيى السنوار كان إرهابيا، مدرجا على قائمة الاتحاد الأوروبي (للإرهابيين)، ومسؤولا عن الهجوم الشنيع في السابع من تشرين الاول".