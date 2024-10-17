ستارمر: بريطانيا "لن يبكيها" مقتل السنوار وتفكر "بعائلات ضحايا" هجوم السابع من تشرين الأول

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنّ بلاده "لن يبكيها" مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار "العقل المدبّر لأكثر الأيام دموية في التاريخ اليهودي منذ المحرقة"، مؤكدا أنّه يفكر "بعائلات ضحايا هجوم السابع من تشرين الأول".



وأضاف ستارمر في بيان أنّه يدعو إلى "الإفراج عن جميع الرهائن وإلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى زيادة المساعدات الإنسانية" في قطاع غزة "حتى نتمكّن من التحرك نحو سلام دائم في الشرق الأوسط".