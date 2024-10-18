عزل نائب الرئيس الكيني من منصبه لارتكابه "انتهاكا خطيرا" للدستور

عُزل نائب الرئيس الكيني ريغاثي غاشاغوا من منصبه، بعد أشهر عدة من النزاع مع الرئيس وليام روتو.



وأصبح غاشاغوا (59 عاما) الذي كان في المستشفى وقت حصول التصويت، أول نائب رئيس يُعزل من السلطة بموجب هذا الإجراء المنصوص عليه في دستور 2010.



وبعد أسبوع تقريبا على تبني الجمعية الوطنية بغالبية ساحقة اقتراح العزل، وجد مجلس الشيوخ أن غاشاغوا مذنب بارتكاب "انتهاك خطير" للدستور، خصوصا إطلاق تهديدات ضد قضاة والإقدام على ممارسات سياسية مثيرة للانقسام العرقي، في وقت برّئ من مزاعم الفساد وغسل الأموال.