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كيم جونغ أون: تفجير الطرق يمثل "نهاية العلاقة الضارة" مع سيول
أخبار دولية
2024-10-18 | 01:08
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كيم جونغ أون: تفجير الطرق يمثل "نهاية العلاقة الضارة" مع سيول
أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن تفجير بلاده مؤخرا طرقا وخطوطا للسكك الحديد تربطها بجارتها الجنوبية يمثل "نهاية العلاقة الضارة" مع سيول، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن الشمال فجّر هذا الأسبوع طرقا وخطوط سكك حديد تربطه بالجنوب باعتباره "إجراء لا مفر منه ومشروعا اتّخِذ بما يتّفق ومتطلبات دستور جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية الذي يعتبر بوضوح جمهورية كوريا الجنوبية دولة معادية".
وكانت كوريا الشمالية أعلنت أن دستورها بات يعتبر الجنوب "دولة معادية"، في أول تأكيد رسمي من بيونغ يانغ للتغييرات القانونية التي دعا إليها كيم في وقت سابق هذا العام.
وذكرت الوكالة أن هذه العملية، وفقا لكيم، "لا تعني فقط إغلاقا" لطُرق العبور "ولكن أيضا نهاية العلاقة الضارة مع سيول".
أخبار دولية
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