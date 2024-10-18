عقوبات أميركية على شركتين صينيتين لإنتاجهما مسيّرات تستخدمها روسيا في أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات تستهدف شركتَين صينيّتَين مرتبطتين بإنتاج طائرات بلا طيار تستخدمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان، إنّ هذه العقوبات الأميركية هي الأولى ضد كيانات صينية "تطوّر وتنتج مباشرةً أنظمة أسلحة كاملة بالشراكة مع شركات روسية".

وتتعلق هذه القرارات بما مجموعه ثلاث شركات - اثنتان في الصين وواحدة في روسيا - وبمواطن روسي واحد، لمشاركتهم في تطوير مسيّرة هجومية بعيدة المدى وصنعها.

وأوضحت وزارة الخزانة أنّ هذه المسيّرة صممها خبراء في الصين وصُنعت في مصانع صينية بالتعاون مع شركات دفاعية روسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "هذه المرة الأولى التي نرى فيها أنّ شركة صينية صنعت بنفسها سلاحا استخدمته روسيا بعد ذلك في ساحة المعركة" في أوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركات صينية تُزوّد شركات روسية مكونات تُستخدم في صنع أسلحة.

والشركتان الصينيتان المستهدفتان هما شيامن ليمباخ لمحركات الطائرات وريدلبوس فيكتور إندستري شنتشن، والشركة الروسية ليميتد لايابيليتي كومباني تريدينغ هاوس فيكتور.