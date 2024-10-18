البعثة الإيرانية بالأمم المتحدة: "روح المقاومة ستتعزز" بعد مقتل السنوار

اعتبرت إيران أن مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في قطاع غزة "سيعزز روح المقاومة" بهدف "تحرير" الأراضي المحتلة.



وأكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على حسابها في منصة إكس أن السنوار "سيصبح نموذجا للشباب والأطفال الذين سيواصلون الطريق نحو تحرير فلسطين"، مشددة عاى أنه "طالما استمر الاحتلال والعدوان فإن المقاومة ستستمر".