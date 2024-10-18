ماكرون اتهم بعض وزرائه بالافتقار إلى الاحترافية وبنشر معلومات كاذبة

اتهم الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون بعض وزرائه بالافتقار إلى الاحترافية وبنشر معلومات كاذبة.

وانتقد وسائل الإعلام في شأن طريقة نقلها لتعليقات تردد أنه أدلى بها عن إسرائيل خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

ووبّخ ماكرون الذي بدت عليه علامات الغضب الصحافيين بسبب تعليقات أوردوها تشير إلى أنه شكك في قيام إسرائيل في اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء، ونفى أن يكون قد أدلى بهذه التصريحات.

وقال في مؤتمر صحافيّ، بعد اجتماع للمجلس الأوروبيّ، في بروكسل: "يتعيّن أن أخبركم بمدى دهشتي عندما قرأت الكثير من التعليقات وردود

الفعل، بما في ذلك من قادة سياسيين أجانب أو فرنسيين، على تصريحات نُسبت إليّ من دون أن يسألوا عما كانوا يقولونه وماذا قلت بالضبط".

وأضاف أنّ المسؤولين عن "مثل هذا النوع من التلاعب" ليسوا مخطئين فحسب وإنما "يؤذون بعض الناس ويضعفون فرنسا".

وشدّد على أنّ فرنسا وقفت دائمًا إلى جانب إسرائيل.