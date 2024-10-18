الجيش الاسرائيلي: تحييد "مخربين" أطلقا النار على عناصرنا في المنطقة الواقعة جنوبي البحر الميت

أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه رصد ما وصفه بعدد من "المخربين" عبروا من الأردن إلى المنطقة الواقعة جنوبي البحر الميت وتمكن من تحييد اثنين منهم بعدما أطلقا النار على القوات".



واشار المتحدث بلسان الجش لاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي أن الجيش "رصد قبل قليل عددا من المخربين الذين اجتازوا من الأردن نحو الأراضي الإسرائيلية جنوب بحر الميت. لقد هرعت قوات الجيش إلى المكان وتمكنت من تحييد مخربين اثنين أطلقا النار نحوها".