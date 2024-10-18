الكرملين: الكارثة الإنسانية في غزة ولبنان مسألة تهمّنا كثيرا

أعرب الكرملين عن "القلق" من تداعيات مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في عملية إسرائيلية في غزة، على "السكان المدنيين".



ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن "الجانب الأهم بالنسبة إلينا هو التداعيات على المدنيين".



وأكد أن "الكارثة الإنسانية في غزة ولبنان مسألة تهمّنا كثيرا".