بايدن من برلين: علينا مواصلة دعمنا لأوكرانيا



أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة من برلين، أنّ على حلفاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) "مواصلة دعمهم" لأوكرانيا حتى تصل البلاد إلى "سلام عادل ودائم" ضد روسيا.



ودان بايدن "الهجوم العنيف" الذي يشنّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا منذ أكثر من عامين ونصف العام. وأضاف أن "حلف شمال الأطلسي لا يزال قويا وأكثر اتّحادا من أي وقت مضى"، مؤكدا ضرورة أن "يواصل الحلف جهوده" مع اقتراب "فصل شتاء صعب جدا".

