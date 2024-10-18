مكتب الأمم المتحدة ندّد باستخدام إسرائيل "أساليب تشبه الحرب" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

ندّد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باستخدام إسرائيل لما وصفها بأساليب "تشبه الحرب" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال إنّ تسعة فلسطينيين استُشهدوا هناك خلال أسبوع.

وقال المتحدث باسم المكتب ينس لايركه للصحافيين، خلال مؤتمر صحافيّ، في جنيف: "القوات الإسرائيلية تستخدم أساليب فتاكة تشبه الحرب في الضفة الغربية، مما يثير مخاوف بالغة في شأن الاستخدام المفرط للقوة ويفاقم الحاجات الإنسانية للناس.”

وأضاف أن تسعة أشخاص، من بينهم طفل، استُشهدوا في الفترة من الثامن إلى 14 تشرين الأول.

وذكر أن القوات الإسرائيلية اتهمت معظم القتلى بالضلوع في مهاجمة إسرائيليين.