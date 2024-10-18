قيادي في حماس يؤكد "عدم إمكانية القضاء" على الحركة

شدد القيادي في حركة حماس باسم نعيم لوكالة فرانس برس على أنه "لا يمكن القضاء" على الحركة، غير أنه لم يؤكد من جهته اغتيال رئيس المكتب السياسي في حماس يحيى السنوار الذي أعلنت إسرائيل .



وقال نعيم بالإنكليزية :"حماس حركة تحرير يقودها شعب يبحث عن الحرية والكرامة، ولا يمكن القضاء على هذا".