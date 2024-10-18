بايدن: مقتل السنوار فرصة لـ"إطلاق مسار نحو السلام"

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة من برلين أن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار يشكّل فرصة أمام "إطلاق مسار للسلام" في الشرق الأوسط و"مستقبل أفضل في غزة بدون حماس".



وأضاف الرئيس الأميركي متحدثا إلى جانب المستشار أولاف شولتس أن "مقتل زعيم حماس يمثل لحظة تحقيق للعدالة".



وتابع أن السنوار الذي يعتبر مهندس هجوم 7 تشرين الأول ، "يداه ملطختان بدماء أميركيين وإسرائيليين وفلسطينيين وألمان وكثيرين غيرهم".



بدوره، قال المستشار الألماني إنه يأمل أن يؤدي مقتل السنوار إلى "إفساح المجال" لوقف إطلاق النار في غزة وإلى "اتفاق على إطلاق سراح الرهائن" المحتجزين منذ 7 تشرين الأول 2023 في القطاع.



أعلنت إسرائيل الخميس مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار خلال عملية في رفح جنوب قطاع غزة.

