الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بايدن: مقتل السنوار فرصة لـ"إطلاق مسار نحو السلام"

أخبار دولية
2024-10-18 | 08:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بايدن: مقتل السنوار فرصة لـ&quot;إطلاق مسار نحو السلام&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بايدن: مقتل السنوار فرصة لـ"إطلاق مسار نحو السلام"

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة من برلين أن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار يشكّل فرصة أمام "إطلاق مسار للسلام" في الشرق الأوسط و"مستقبل أفضل في غزة بدون حماس".
     
وأضاف الرئيس الأميركي متحدثا إلى جانب المستشار أولاف شولتس أن "مقتل زعيم حماس يمثل لحظة تحقيق للعدالة".
     
وتابع أن السنوار الذي يعتبر مهندس هجوم 7 تشرين الأول ، "يداه ملطختان بدماء أميركيين وإسرائيليين وفلسطينيين وألمان وكثيرين غيرهم".
     
بدوره، قال المستشار الألماني إنه يأمل أن يؤدي مقتل السنوار إلى "إفساح المجال" لوقف إطلاق النار في غزة وإلى "اتفاق على إطلاق سراح الرهائن" المحتجزين منذ 7 تشرين الأول  2023 في القطاع.
     
أعلنت إسرائيل الخميس مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار خلال عملية في رفح جنوب قطاع غزة.
     

أخبار دولية

السنوار

لـ"إطلاق

السلام"

LBCI التالي
أوكرانيا تخلي منطقة في شمال شرق البلاد بسبب الهجمات الروسية
بايدن: اغتيال السنوار يمثّل لحظة ارتياح للإسرائيليين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:54

وزير الدفاع الأميركي: مقتل السنوار يوفر فرصة لإنهاء "حرب مروعة" في غزة

LBCI
أخبار دولية
14:03

برلين تطالب "حماس" إثر مقتل السنوار بإطلاق الرهائن

LBCI
أخبار دولية
14:02

منتدى الرهائن الإسرائيلي: مقتل السنوار من شأنه أن يساعد في "تأمين" إطلاق الرهائن

LBCI
أخبار دولية
13:19

وزير الخارجية الإسرائيلي: مقتل السنوار "فرصة" للإفراج عن الرهائن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:00

بوتين يعلن عدم مشاركته في قمة مجموعة العشرين في البرازيل في تشرين الثاني

LBCI
أخبار دولية
10:54

بوتين: الحلول الوسط بين إيران وإسرائيل ممكنة لكن من الصعب تحقيقها

LBCI
أخبار دولية
10:17

جماعة الإخوان المسلمين بالأردن تؤكد انتماء المهاجمين اللذين قتلهما الجيش الإسرائيلي إليها

LBCI
أخبار دولية
09:41

أدرعي ينشر فيديو للحظة قصف المبنى الذي تحصن في داخله السنوار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-10-17

الجيش اللبناني: اليوم ما بين الساعة 9.00 والساعة 13.00 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
2024-10-17

الجيش الاسرائيلي يوجّه انذاراً ثانياً جديداً لسكان منطقة صور- الحوش

LBCI
أخبار لبنان
05:05

أدرعي ينذر سكان هذه القرى في جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
2024-10-17

سانا: "عدوان" جوي إسرائيلي على مدينة اللاذقية الساحلية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:04

هدوء حذر يشهده البقاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:02

قصف يطال قرى محيطة للمدينة في النبطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:00

مشهد صور… قصف ورفع أنقاض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:57

التطورات الميدانية الجنوبية الأخيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:55

ميقاتي ندّد بموقف قالبيباف…تفاصيل التنديد من السراي

LBCI
أخبار دولية
06:51

بايدن: اغتيال السنوار يمثّل لحظة ارتياح للإسرائيليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:41

اغتيال السنوار لا يزال يتفاعل داخل إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:53

القصف الاسرائيليّ مستمر على مناطق البقاع… وهدوء ساد على ليل بعلبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:51

التوغلات والاشتباكات مستمرة على الحدود… إليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
16:19

أدرعي ينشر فيديو للحظة القضاء على السنوار

LBCI
خبر عاجل
14:51

معلومات للـLBCI: قيادة "حماس" أبلغت المسؤولين الأتراك والقطريين والمِصريين أنّ رئيس مكتبها السياسيّ يحيى السنوار اغتيل في عملية تل السلطان وأنّ الأمور بعد اغتياله لن تكون سهلة في عملية تبادل الأسرى وإيقاف الحرب وأن المفاوضات ستصبح معقدة

LBCI
خبر عاجل
12:51

انذار جديد وعاجل من ادرعي الى سكان البقاع

LBCI
أخبار لبنان
03:20

ميقاتي مستغربًا حديث قاليباف: هذا الموقف يشكل تدخلًا فاضحًا ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان

LBCI
خبر عاجل
17:21

بيان لغرفة عمليات المقاومة الإسلامية: انتقالنا إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع العدو

LBCI
أخبار لبنان
05:05

أدرعي ينذر سكان هذه القرى في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
12:28

الجامعة اللبنانية حددت مواعيد استئناف الدراسة

LBCI
خبر عاجل
14:35

مشاهد من الغارات الإسرائيلية المسائية التي استهدفت الوردانية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More